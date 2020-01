Ako napísať dobrý volebný program pre zdravotníctvo

Tvorba a vydanie volebného programu je jedným z najdôležitejších činov politickej strany pred voľbami.

U strán, ktoré sa správajú zodpovedne, predstavuje ich program súbor opatrení, ktoré sú odhodlaní zrealizovať až budú vo vláde. Nečítajú ho vždy mnohí, ale obvykle sú to ľudia, ktorí si uvedomujú váhu svojho rozhodnutia a odovzdaného hlasu. Ak sa rozhodnú pre konkrétny program strany a zhodnotia ho za kvalitný, tak dokážu ovplyvniť časť voličov v prospech danej strany.

My v SaS k volebnému programu pristupujeme veľmi zodpovedne. Osobne som bol súčasťou jeho tvorby (spolu s líderkou Jankou Cigánikovou, Eugenom Jurzycom, Ivetou Pospíšilovou, Martinom Pilníkom a naším predsedom Richardom Sulíkom), a tak viem koľko práce nám dalo vytvoriť kvalitný program pre zdravotníctvo. Zdravotníctvo je dlhodobo (počas vlád strany Smer) zanedbávaný rezort, ale pre budúcnosť našej spoločnosti je pritom kľúčový.

Na programe sme skutočne pracovali od jesene roku 2016 a preto je výsledkom zodpovedného prístupu. Nehodili sme na papier zopár klasických fráz typu „..sme za lepšie zdravotníctvo pre všetkých … či nové nemocnice v každom meste …“ , ako sa často stáva u iných politických strán. Práve dôraz na konkrétne opatrenia vo volebnom programe dokazujú, že rešpektujeme a vážime si voličov (na rozdiel od istého občana, ktorý sa preslávil výrokom, že volič je h….), že našu ponuku myslíme vážne a že do volieb ideme so záujmom niečo zmeniť v prospech občanov i celej krajiny.

Prvú verziu nášho programu zdravotníctva sme zverejnili v roku 2018 po jeden a pol roku práce s názvom “105 x lepšie zdravotníctvo“.

Po zverejnení prvej verzie nášho zdravotníckeho programu, ktorú sme prezentovali ako východiskový bod pre ďalšiu diskusiu, sme absolvovali desiatky stretnutí s občanmi i odborníkmi z oblasti zdravotníctva. V marci 2019 sme zorganizovali celodenný seminár za účasti všetkých zainteresovaných strán v zdravotníctve - od pacientských organizácií až po predstaviteľov vlády a ministerstva, na ktorom sme komplexne prediskutovali náš zdravotnícky program. V lete 2019 sme následne uskutočnili tri poldenné semináre na témy: lieková politika, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne a financovanie zdravotníctva. Na seminároch sa opäť zúčastnili všetci uvedení zástupcovia zainteresovaných zložiek v zdravotníctve - vlády a ministerstvá, lekári a sestry, nemocnice, poisťovne, farmaceutické spoločnosti, pacientske organizácie, think-tanky ako aj NBS. Vypočuli sme si stovky pripomienok, prediskutovali rôzne argumenty a pohľady. Nie je nič horšie ako program napísaný od stola, bez kontaktu s realitou, čomu sme sa snažili od začiatku vyhnúť. Na základe množstva stretnutí a zozbieraných podnetov sme vytvorili druhé vydanie našej reformy pod názvom “138 x lepšie zdravotníctvo”.

Ako dôkaz, že dokážeme počúvať a naše stretnutia neprebiehajú len ako marketingové kávy za účelom zhotovenia fotiek na sociálne siete, by som uviedol, že sme absolvovali náročnú diskusiu s odborníkmi vládnych inštitúcií ohľadne transformácie štátom vlastnených nemocníc z príspevkových organizácií na akciové spoločnosti. Počas debaty sme analyzovali ako by takáto zmena prebiehala a aké by mala prínosy a riziká. V závere sme sa napokon zhodli, že proces zmeny je značne komplikovaný a administratívne náročný (aj vzhľadom na zadĺženosť príspevkových organizácií) a nesie so sebou riziká, ktoré nemožno prehliadať. Tiež by znamenal, že vedenie MZ by muselo väčšinu svojho času venovať tejto transformácii, a tak by im už logicky neostával čas na iné potrebné zmeny. Benefity transformácie na akciové spoločnosti by tak napokon v celkovom súčte boli menšie než spoločenské náklady celého procesu. Z uvedeného dôvodu sme z pôvodného zámeru transformácie štátom vlastnených nemocníc, ktorý bol v prvom vydaní našej reformy, upustili.

Jednou z podmienok transformácie bolo aj kompletné oddĺženie nemocníc, čo je však krok, ktorý prináša so sebou obrovský morálny hazard. Príkladom môže byť súčasný vývoj v štátom vlastnených nemocniciach, ktoré napriek oddlžovaniu tvoria nové záväzky po lehote splatnosti. V aktualizovanom programe preto ponúkame postupné oddlžovanie nemocníc, ktoré bude podmienené nevytváraním nových záväzkov po lehote splatnosti. Pomôcť zlepšeniu situácie má aj dlhová brzda nemocníc.

Ďalšia dlhá diskusia sa týkala vzťahu súkromných a štátnych nemocníc. Dospeli sme k názoru, že v našich podmienkach súkromný sektor zďaleka nedokáže z rôznych dôvodov náležite riešiť všetky ťažké a komplikované diagnózy. Predstava súkromnej koncovej nemocnice bola pre nás teoreticky zaujímavá a lákavá, ale ukázala sa ako nereálna. Preto sme sa rozhodli podporovať výstavbu novej Národnej nemocnice v réžii štátu.

Diskusie nám ukázali, že obrovským problémom je ochrana pacienta a jeho schopnosť orientovať sa v systéme či dovolať sa spravodlivosti v prípade poškodenia svojho, či svojej blízkej osoby. Preto sme v programe pridali opatrenia na zlepšenie postavenia pacientov v systéme, vrátane vzniku pozície pacientského ombudsmana. Zmien však navrhujeme oveľa viac, podrobne sme sa im venovali v našom blogu v júni[1].

Spisovanie a editovanie programu prebiehalo po celý čas pod dohľadom Richarda Sulíka, ktorý nám nemilosrdne škrtal všetky prázdne frázy, nadbytočné slová a nejasné sľuby. Do programu sme sa snažili zahrnúť čo najviac konkrétnych a jasných opatrení, podľa možnosti s odkazom na príslušné odseky zákona, ktoré je potrebné pozmeniť.

Po mesiacoch práce a seminárov s odbornou verejnosťou, diskusií s občanmi z celého Slovenska z rôznych prierezových sektorov, finálnych úprav a editovania textovej podoby našich opatrení sme sfinalizovali náš zdravotnícky program SaS pod názvom „138 x lepšie zdravotníctvo“, ktorý sme predstavili širokej verejnosti 25. novembra 2019.

Naša snaha o vypracovanie odborných, funkčných a realizovateľných opatrení však neostala len pri práci vo vnútri strany. Pred začiatkom 53. schôdze NR SR sme zorganizovali stretnutie demokratických opozičných strán na tému zdravotníckych návrhov zákonov predkladaných opozičnými stranami, ale sústreďovali sme sa aj na prieniky a zhody našich zdravotníckych programov. Diskusia o programových prienikoch a možných zosúladení jednotlivých opatrení pokračuje a spolu s ňou aj naša snaha priniesť Slovensku funkčné zdravotníctvo pre každého občana.

[1] https://barto.blog.sme.sk/c/510539/mala-ochutnavka-velkej-dobroty-ste-zvedavi.html