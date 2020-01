Nove technológie pre zdravotníctvo

Ostáva niekoľko týždňov do volieb a ja som veľmi rád, že jednu z najdôležitejších tém predstavuje práve zdravotníctvo.

V posledných mesiacoch sa diskutuje o vplyve Penty, platoch sestier a lekárov, či nároku pacienta. Naše odpovede na tieto problémy sme ponúkli v našom zdravotníckom programe, ktorý sme tvorili celé 4 roky. Viac o tvorbe nášho programu sa dočítate tu.

Zdravotníctvo bol rezort, ktorý dlhodobo efektívne riešenia obchádzali. Mieru investovania do inovácii v tomto sektore môžeme zhodnotiť ako zanedbateľnú, resp. žiadnu. Zdravotníctvo však nie je odvetvie, ktorému by sa technologická zmena vyhýbala, i keď pri pohľade na slovenské nemocnice sa nám to tak môže javiť. V nasledujúcich riadkoch by som chcel poukázať na obrovský potenciál technológií v zdravotníctve, ktoré sa u nás žiaľ nezavádzajú a ktoré by vedeli posunúť naše zdravotníctvo kvalitatívne na vyššiu úroveň vo vzťahu k pacientom. Chcel by som dať do debaty návrh, či by sme sa nemali špeciálne na Slovensku venovať implentácií nových technológií.

Zavádzanie aplikácií v zdravotníctve

V súčasnosti stojíme pred nemalou výzvou starnutia našej populácie a následne zmeny jej štruktúry. Ruka v ruke s narastajúcim počtom seniorov, nám bude rásť aj dopyt po zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na to, že ide o celoeurópsky jav a pomer počtu pracujúcich k počtu dôchodcov klesá, je jasné, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa bude zhoršovať. S dostupnou kapacitou lekárov, sestier a ostatných zdravotných pracovníkov budeme musieť zachádzať veľmi obozretne a využívať ju efektívne. A práve v tom by nám mohli pomôcť nové technológie[1].

Lepšie využívať kapacity nám pomôžu senzory, ktoré umožnia monitorovať rôzne veličiny ako tlak, pulz, EKG, koncentráciu kyslíka v krvi alebo zafarbenie očného bielka. Interakcia lekár-pacient, takto nemusí byť priama, ale môže sa odohrať na diaľku, pričom jej kvalita sa vyrovná štandardnej návšteve lekára, s ušetrením času. Pokiaľ sa využijú inteligentné aplikácie, ktoré sa na základe snímok rôznych ochorení kože naučili rozpoznávať tipy ochorení, môže pacient poslať snímku podozrivej zmeny pokožky dermatológovi a ten rozhodne, či ochorenie vyžaduje osobnú návštevu alebo nie. To je hlavne technológia, ktorú by sme mali implementovať na Slovensku, čo najskôr nakoľko vedieme v tabuľke návštev lekár.

Podobne inteligentné aplikácie môžu pomáhať lekárom pri analýze röntgenových a CT snímkov, ako aj záznamov z magnetickej rezonancie. Databázy miliónov vyšetrení s následnými potvrdenými diagnostickými závermi sú dnes k dispozícii a môžu značne urýchliť a spresniť prácu lekárov, ktorí vyhodnocujú vyšetrenia. Znížime tak preťaženosť ambulancií, i odborných lekárov, ktorých je už teraz nedostatok a zároveň pritiahneme pozornosť mladej generácie zdravotníkov.

Tieto technológie však nemusia slúžiť len pacientom, ale aj zdravým ľuďom v otázke (častokrát zanedbávanej) prevencie. Môžu sa stať nástrojom, ktorý pomáha sledovať plnenie niektorých zdravotných cieľov (napr. chôdza, hmotnosť). Samozrejme tu môže vzniknúť otázka miery dôvernosti údajov, avšak niektoré aspekty pomôže vyriešiť technológia blockchainu, ktorá vie zaručiť nenarušiteľnosť zdravotných údajov. Estónsko využíva túto technológiu, kde sú údaje distribuované (tzn. nie sú na jednom centrálnom úložisku), a tak prakticky nenarušiteľné.

Roboty a ich zdravotnícky potenciál

Čoraz viac sa hovorí o robotoch a ich využití v medicíne i opatrovateľstve. V niektorých krajinách, ktoré už dnes čelia výzvam starnúcej spoločnosti (napr. Japonsko, Taiwan), už dnes skúšajú robotov na manipuláciu s bezvládnymi pacientami. Robotické časti, vybavené senzormi a rozhraním telo-počítač, môžu nahradiť, resp. posilniť amputované, či nefunkčné končatiny. Podobne zariadenia, ktoré majú rozhranie mozog-počítač môžu v budúcnosti pomôcť obnoviť či vylepšiť zrak alebo sluch. Inými slovami, veľa ľuďom so značným zdravotným postihnutím, ktorí sú vo svojom živote limitovaní, sa významne rozšíria životné možnosti, a nebudú odkázaní na podporu spoločnosti. Zároveň by sa tým uľahčili a zefektívnili prácu ošetrovateľov, znížili počet pacientov, od nich priamo závisiacich a zmiernili ich nedostatok v našich podmienkach.

Roboty majú však širšie uplatnenie. Dnes je vo svete asi päť tisíc operačných robotov (jeden u nás, desať v Čechách), ktoré umožňujú veľmi šetrné operácie odstraňovania nádorov, gynekologických, či aj niektorých srdcových operácií. Hlavným prínosom robotických zariadení je fakt, že umožnia aj priemerným chirurgom dosahovať špičkové výkony, tzn. zvýši sa kvalita operácií, zníži reoperovanosť a najmä pacient sa skôr vráti do normálneho života. Ďalšia výhoda je v spojitosti so zavádzaním technológie 5G v telekomunikácii. Mohutnosť prenosu umožní, aby sa operačné roboty využívali na diaľku. Roboty nájdu tiež široké uplatnenie pri rutinnom dávkovaní a podávaní liekov, čím budú šetriť pracovnú silu.

Čo umožní v medicíne pokrok?

Na mikroškále poznáme dva smery, ktoré umožnia pokrok v medicíne – (a) nanotechnológie a (b) poznávanie a využívanie vlastného genómu, vrátane možných zásahov doňho.

(a) Nanotechnológia umožní presne cielené zásahy do organizmu na mikroúrovni, teda napríklad buniek, do ktorých sa dostáva pomocou chytrých tabletiek žiadaná látka v požadovanom čase a množstve. Nanočastice môžu pomôcť pri diagnostických procesoch, napr. ak sa vybavia príslušnými protilátkami umožnia odhaliť rakovinové bunky. Nanoroboty môžu vykonávať biopsie, či odstraňovať zrazeniny v upchatých tepnách. Špeciálne nanoroboty zasiahnú rakovinové bunky (rozpoznané pomocou špecifických bielkovín) enzýmom, ktorý zvýši zrážanie krvi. Tým sú tieto bunky odstavené od zásobovania krvou a zahynú[2].(b) Poznanie genómu umožní ľuďom lepšie predvídať a kontrolovať svoj zdravotný stav. Nové technológie umožňujú zároveň veľmi presne „opravovať“ genetickú informáciu zapísanú v molekule DNA alebo RNA. Pravdepodobne najvýznamnejšou terapiou využívajúcou tento nástroj je experimentálna liečba rakoviny prostredníctvom tzv. imunoterapie. Imunitné bunky sa preprogramujú tak, aby rozpoznávali len nádorové bunky a atakovali ich, pričom gény zdravých buniek si nevšimnú. No vývoj ide ďalej. Minulý rok sa v USA uskutočnil prelomový krok, keď sa lekári pokúsili zmeniť genóm pacientky trpiacej tzv. mesiačikovou anémiou (čo je ťažká a neliečiteľná genetická porucha tvorby krvi). Prvé výsledky dávajú nádej pre optimizmus[3].

Tieto nádejné kroky však prinášajú aj rad otáznikov. Kde je hranica medzi liečením a zdokonaľovaním ľudského tela? Nebude výsledkom pozmenených génov robotický nadčlovek ? Nevyužijú elity svoje postavenie a nevytvorí sa nová rasa, ktorá bude hľadieť na obyčajných, nevylepšených ľudí tak ako my na zvieratá ? Takéto otázky bude musieť spoločnosť čoskoro riešiť. Viac o téme je napr. v knihe Yuvala Noaha Harariho Homo Deus.[4]

Úlohou politikov je podľa môjho názoru overiť všestranne bezpečnosť, zhodnotiť komplexne etické otázky a náklady, prispôsobiť legislatívu a napomôcť tak zavádzaniu nových technológií, ktoré majú prínos pre väčšinu spoločnosti alebo väčšina spoločnosti sa zhoduje v tom, že ich treba zaviesť. Tu môže byť pre nás príkladom Estónsko, ktoré sa rozhodlo pre unikátny projekt mapovania genómu u asi tretiny populácie, aby tak vytvorili základ pre personalizovanú medicínu[5].

Malé štáty, ktoré sú vystavené veľkému úniku mozgov, majú šancu svojimi investíciami do vedy a výskumu, tento hendikep vyrovnať, a súčasne získať istý náskok pri riešení problému starnutia populácie, čo je aj jedným z cieľov nášho programu pre zdravotníctvo. Verím, že dostaneme príležitosť prioritizovať zavádzanie inovácií do slovenského zdravotníctva, ktoré nám môžu otvoriť v budúcnosti úplne nové obzory.

