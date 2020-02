Ako zmeniť neefektívnu liekovú politiku na Slovensku?

Lieková politika na Slovensku potrebuje zmeny. Momentálne jej dominuje vysoká spotreba liekov, ktorá samozrejme nie je zadarmo. Stojí nás stovky miliónov ročne, nehovoriac o doplatkoch pacientov priamo z ich vrecka.

Časté a niekedy i duplicitné predpisovanie liekov tak vyjde draho nielen štát, ale aj občanov. Tí zároveň nemajú takmer žiadnu „silu slova“ pri zamietnutí žiadosti o liek na výnimku a musia vynakladať nemalé peniaze na lieky nekryté zdravotným poistením.

Ako je to s úhradou liekov na výnimku zdravotnými poisťovňami?

Viaceré lieky na Slovensku nie sú štandardne hradené. Zdravotné poistenie kryje iba tie z nich, ktoré splnia prísne kritériá. Náklady na jeden rok kvalitného života, ktorý pacient vďaka nemu získa, nesmú prekročiť zákonnú hranicu. Lieky, ktoré nie sú kryté, si pacient platí sám. Výnimočne ich môže uhradiť aj zdravotná poisťovňa. Liek však musí byť pre pacienta jedinou vhodnou možnosťou liečby a o výnimočnú úhradu musí požiadať lekár. Vlani zdravotné poisťovne zaplatili za lieky na výnimku asi 45 mil. €.

Aké riešenia liekovej politiky ponúkame my v SaS?

V zdravotníckom programe SaS máme niekoľko opatrení, ktoré zlepšia postavenie pacienta pri zamietnutí žiadosti lekára o výnimku. V prípade zamietnutia zdravotnou poisťovňou, bude musieť svoje rozhodnutie písomne zdôvodniť a povinne informovať poistenca o všetkých možnostiach ďalších krokov pri jeho liečbe. Skrátime lehoty na vyjadrenia k žiadosti o preplatenie liečby na výnimku, ako aj na vyjadrenie k prípadnému odvolaniu, aby sa nestrácal vzácny čas.

Minuté financie v platbách poisťovní za lieky sa pri zefektívnení vynaložených nákladov môžu použiť na miestach, ktoré sú rokmi zapadnuté prachom, napr. pri inovatívnej liečbe. V SaS chceme výrazne zrýchliť príchod inovatívnych liekov na Slovensko. Zároveň by sa viac mali začať využívať generiká a biosimilárne lieky, ktoré šetria zdroje. Slovensko má momentálne pomerne veľké rezervy vo využívaní týchto typov liekov. Navyše, počet žiadostí o kategorizáciu generických liekov od roku 2017 klesá. Zvýšenie podielu generík a biosimilárnych liekov by nám dokázalo ušetriť milióny eur a výrazne by to zlepšilo dostupnosť liečby aj pri väčšom počte liečených pacientov. Aj preto navrhujeme zníženie bariéry pre vstup generík a biosimilárnych liekov na slovenský trh, najmä úpravou vyhlášky ministerstva zdravotníctva č. 435/2011 tak, aby mali lieky s rovnakou účinnou látkou, ale rozdielnou cestou podania rovnakú maximálnu úhradu zdravotných poisťovní za štandardnú dávku liečiva, resp. liečebný cyklus.

Medzi našimi riešeniami pre lepšie zdravotníctvo máme pripravené aj ďalšie kroky, napríklad možnosť farmaceutických firiem podieľať sa na nákladoch liečby. Nebude ani nutné, aby príslušné dohody schválili všetky poisťovne, pretože rovnaká dostupnosť naprieč poisťovňami neexistuje ani dnes: VšZP dávala v prvom polroku 2019 viac než 5 € na poistenca za výnimkové lieky, kým Dôvera niečo viac než 2 € a Union menej než 1 €. Pritom trend pri súkromných poisťovniach bol klesajúci, u VšZP naopak rastúci.

V závere môžeme skonštatovať, že na Slovensku stále vynakladáme veľké prostriedky na lieky, za ktoré existujú náhrady s rovnakou účinnou látkou a s nižšou cenou. Bez znižovania kvality tak vieme zabezpečiť nižšie výdavky na zdravotnú starostlivosť. Nestabilné podnikateľské prostredie, neustále zmeny v úhradách a kategorizácii liekov či zavedený 3-prahový vstup pre generiká i biosimilárne lieky však nevytvárajú zrovna zlatú bránu pre vstup generických a biosimilárnych liekov na náš trh. Tieto podmienky je potrebné zmeniť a prijať riešenia, ktoré posunú naše zdravotníctvo vpred. Našim najdôležitejším záujmom je pacient, a preto budeme trvať na uvedených, ale aj mnohých ďalších opatreniach z nášho programu, ktoré predstavujú cestu k dosiahnutiu spravodlivej liekovej politiky s optimálne vytvorenými podmienkami na trhu za existencie zdravej konkurencie.