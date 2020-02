Ako vypestovať väčšiu zodpovednosť za zdravie nás i našej krajiny?

V slovenskom zdravotníctve sa sústreďujeme predovšetkým na liečenie chorých, no uniká nám však to najdôležitejšie, čím je prevencia v záujme predchádzaniu zdravotným problémom.

Ruka v ruke s napredovaním zdravotnej starostlivosti o chorých by tak mala rásť aj podpora prevencie. Práve tá je totiž u nás do veľkej miery podceňovaná. Ľudí je v dnešnej dobe potrebné k zodpovednému prístupu v rámci starostlivosti o svoje zdravie motivovať a vytvoriť im „návyk“ starať sa o svoje fyzické ale aj duševné zdravie. Aj preto v zdravotníckom programe SaS navrhujeme, aby tí občania, ktorí sa správajú ku svojmu zdraviu zodpovedne, platili nižšie zdravotné poistenie. Čo myslíme pod zodpovedným správaním?

Napríklad preventívne prehliadky, ktoré niekedy vedia zachrániť ľudský život. Každý dospelý občan má nárok na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára raz za dva roky. Tá je dôležitým nástrojom na včasné zachytenie chorôb, ako napríklad cukrovka či niektoré druhy rakoviny, okamžitým identifikovaním varovných signálov - od vysokého krvného tlaku až po nadmernú koncentráciu cholesterolu v krvi. Bohužiaľ, táto možnosť sa využíva u nás len na 35 percent. Podobne, možnosť preventívnej prehliadky u zubného lekára využíva len necelá polovica občanov napriek tomu, že je podmienkou na úhradu ošetrení u zubného lekára v nasledujúcom roku.

Podobne zlá situácia je aj v prípade gynekologických prehliadok, na ktoré majú ženy každoročne nárok, no túto možnosť v roku 2018 využilo iba 38,9% žien. Alarmujúci fakt je, že tento podiel z roka na rok klesá - v roku 2009 totiž bola táto miera viac než 44 percent. Ešte horšie je to s preventívnymi mamografickými prehliadkami, ktoré využíva približne len 30 percent žien vo veku 49 - 60 rokov. Tie majú pritom možnosť túto prehliadku absolvovať raz za dva roky. Podobne neblahý trend vidíme aj na klesajúcom počte preventívnych gastroenterologických či u mužov urologických prehliadok, na ktoré majú nárok občania po 50. roku života, resp. rizikoví pacienti aj skôr. A mohli by sme pokračovať. Zodpovednejším prístupom k nášmu zdraviu sa pritom dá ušetriť nemalé množstvo nákladov na ďlašiu zdravotnú starostlivosť.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že prevencia je len súkromnou záležitosťou každého z nás. Avšak nie je to pravda. Zavedenie systematických zmien v starostlivosti o zdravie má vo svojich silách aj vláda, a to veľmi výrazne. Nástroje, ktorými štát môže podporiť zdravý životný štýl, je viacero.

Najčastejšie využívaným z nich sú informačné kampane. Konkrétne ministerstvo zdravotníctva by malo zohrávať oveľa aktívnejšiu úlohu v komunikácii smerom k občanom, avšak momentálne hrá mŕtveho chrobáka a nevyvíja smerom „navonok“ proaktívny prístup. Ďalšou možnosťou nabádania ľudí ku zdravému životnému štýlu sú aj rôzne projekty zamerané na špecifické sociálne skupiny vedúce k upúšťaniu od zdraviu škodlivých návykov. V neposlednom rade treba otvoriť diskusiu so zdravotnými poisťovňami o benefitoch alebo výške odvodov, ktoré platia ľudia so zdravým životným štýlom. Samozrejme, že si to bude vyžadovať množstvo práce, prípravy a vyzbieraných dát. Zodpovedná vláda by sa však o zdravie svojich občanov mala viac zaujímať a budovať o ňom lepšie povedomie.

Tam, kde zlyháva štát, zastupuje jeho miesto množstvo regionálnych organizácií, ktoré sa téme zdravia venujú. Príkladom z praxe je aj Detská organizácia Fénix, o.z., ktorá prišla s výzvou „Zdravie nie je klišé“. Cieľom kampane bolo upriamiť pozornosť detí na zdravie a zdravý životný štýl. Výsledkom bolo množstvo miniprojektov po celom Slovensku zahŕňajúcich prednášky o zdravej strave, pravidelnom pitnom režime, ukážky ako pripraviť zdravé a chutné jedlá, diskusie o stravovacích zlozvykoch a náučné hry vysvetľujúce prečo sa viac hýbať a jesť menej sladkostí. Presne o toto by sa mal snažiť aj štát a mal by ukazovať ľuďom, aké dôležité je starať sa o svoje zdravie priebežne, nielen vtedy, keď už sa vyskytne nejaký zdravotný problém. Mal by ich nabádať k pravidelnej účasti na preventívnych prehliadkach, k zdravému stravovaniu a k zodpovednosti o svoje zdravie. V konečnom dôsledku môžu mať takéto kampane obrovský vplyv na dlhodobý trend chorobnosti, môžu viesť k zníženiu počtu srdcových chorôb, mŕtvic, ale aj depresií a ďalších duševných problémov.

Zanedbávanie prevencie môže byť totiž životu nebezpečné a nadmerne zaťažovať rozpočet zdravotníctva. Nie je to pritom žiadny novodobý „objav“ - úspešné príklady pozitívneho vplyvu informačno-osvetových kampaní zameraných na prevenciu nájdeme v mnohých vyspelých krajinách dokonca aj v dávnejšej minulosti. V šesťdesiatych rokoch vo Fínsku rapídne vrcholila epidémia kardiovaskulárnych ochorení, a tak vznikol projekt Severná Karélia – koordinovaný intervenčný program zameraný na zníženie výskytu kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Vďaka stratégii založenej na celospoločenskom prístupe k prevencii a úspešných výsledkoch sa stala vzorovým programom pre celý svet. Cieľom projektu bolo zmenou životného štýlu znížiť výskyt hlavných kardiovaskulárnych rizikových faktorov a následne zlepšiť celkový zdravotný stav obyvateľstva. A to sa skutočne aj podarilo. Podporou zdravých potravín a naopak znevýhodnením nezdravých pokrmov na trhu ako aj programami proti fajčeniu sa im podarilo znížiť výskyt srdcových ochorení a zároveň naučiť ľudí zdravšiemu životnému štýlu.

Iným príkladom z Európy je Nórsko, kde úspešne funguje stránka helsenorge.no, na ktorej občania nájdu všetky informácie ohľadom voľby lekára, nárokov pacienta, možnosti sťažností či najbežnejších ochorení. Aj takýmto spôsobom majú pacienti jeden centrálny overený zdroj informácií a nemusia sa utiekať k pofidérnym stránkam plných dezinformácií ohľadom potrebnej liečby. Navyše, stránka obsahuje aj užitočné tipy k prevencii a udržaniu zdravého životného štýlu v rôznych oblastiach od stravovania, psychického zdravia, sexuálneho života až po šport a tréning, kde dokonca ponúkajú tréningové plány. Portál, ktorému informáciami prispievajú štátne organizácie, nemocnice či neziskové združenia, je tak účinný spôsob budovania povedomia o lepšom životnom štýle.

S prelomovým prístupom prišli aj viaceré poisťovne v Nemecku, ktorých klienti, ktorí pravidelne poskytujú poisťovni svoje zdravotné a fitnes dáta, dostávajú zľavy na nákup športového oblečenia, vstupné do fitnes centier či dovolenky. Niektoré poisťovne dokonca preplácajú aj indické ajurvédske pobyty a ošetrenia. Samozrejme, vyvstáva tu otázka ochrany súkromných údajov, je však nesporné, že viacero krajín si už uvedomilo prínos prevencie a odmeňujú občanov, ktorí sa o seba starajú.

Aktívna komunikácia zo strany vlády v otázke stravovania, životného štýlu a zdravia môže mať obrovský pozitívny dopad na prevenciu a ušetriť zdravotníctvu nemalé prostriedky. Ako sa ukázalo už vo Fínsku, dobre pripravený intervenčný program, vychádzajúci samozrejme z aktuálnych a správnych dát, môže viesť k markantnému zlepšeniu zdravia obyvateľov a celej krajiny. Aj preto verím, že sa po 29. februári zobudíme na Slovensku, ktoré bude zodpovedne pristupovať k svojim obyvateľom a dbať o ich zdravie. Verím, že sa zobudíme do krajiny, kde budú vládu tvoriť ľudia, ktorí majú v rukách plán opatrení a ktorí posunú zdravie nás i zdravie celej našej krajiny vpred.